شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد ليوفنتوس للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى ميلان الأمل ليوفنتوس في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تعثره على أرضه أمام كالياري من دون أهداف، فيما عزز نابولي حظوظه بانتزاع بطاقته الى المسابقة القارية الأم بفوزه على مضيفه فيورنتينا 2- صفر الأحد في المرحلة 37 من الدوري الإيطالي.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، بينها على يوفنتوس بالذات في معقله 3- صفر، وعلى جار الأخير تورينو في ملعبه أيضاً بسباعية نظيفة، بدا ميلان أمام فرصة ذهبية للمضي قدماً نحو العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بما أنه يلعب على أرضه ضد كالياري الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء، لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي وبغياب الهداف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيش الذي ستحرمه الإصابة من المشاركة مع بلاده في كأس أوروبا الصيف المقبل، عجز عن الوصول الى الشباك واكتفى بنقطة التعادل التي رفع بها رصيده الى 76 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين مع نابولي الرابع ونقطة أمام يوفنتوس المتنازل عن اللقب لغريمه إنتر.

وما يعقد مهمة ميلان أنه يختتم الموسم في ضيافة أتالانتا الثاني الذي يتقدم على الفريق اللومباردي بفارق نقطتين، لكنه ضامن بطاقته إلى دوري الأبطال نتيجة تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسيه.

(أ ف ب)