شكرا لقرائتكم خبر عن فيوري يتعهد بتحطيم جوشوا في نزال الوزن الثقيل بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

تعهد الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل بتحطيم مواطنه أنطوني جوشوا في فيديو نشره على تويتر يوم الأحد أكد فيه إقامة نزال توحيد ألقاب العالم في السعودية يوم 14 أغسطس/ آب.

وكان من المقرر أن يلتقي فيوري وجوشوا منذ عدة أشهر، ودارت محادثات بين المعسكرين والمروجين والأماكن المحتمل أن تستضيف النزال على نحو خاص وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيوري البالغ من العمر 32 عاماً في الفيديو «أحمل بعض الأنباء الرائعة لكم جميعاً يا رفاق، لقد تلقيت للتو محادثة من الأمير خالد من السعودية، وأخبرني بأن هذا النزال سيقام بنسبة 100 بالمئة في 14 أغسطس 2021، كل أنظار العالم ستكون على المملكة العربية السعودية.

«لا أستطيع الانتظار، أكرر، لا أستطيع الانتظار لتحطيم أنطوني جوشوا في أكبر مسرح في كل العصور، سيكون هذا أكبر حدث رياضي على الإطلاق في كوكب الأرض. لا تفوتوا ذلك، فكل الأنظار علينا».

ويحمل جوشوا، صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012 في وزن فوق الثقيل، ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي.