مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء، عقب ملامسة يدها أسلاك عارية، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "جنى. ن" 4 أعوام وتقيم بناحية القرية بالدوير جثة هامدة.

وأفادت والدتها "سحر. ح" 36 عامًا ربة منزل أنه أثناء لهو ابنتها المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة صدمة عصبية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.