السيطرة على حريق شقة سكنية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الاثنين، على حريق نشب في شقة سكنية، دون خسائر بشرية، بمركز طما شمالي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بشقة بناحية قرية قاو غرب.

تبين من التحريات، نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك "هيثم. ح" 32 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.