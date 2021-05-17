تعرف على أكثر 10 دول تضرراً بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 162.768.855، وإجمالي الوفيات 3.374.593.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585967 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.940.229.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ435751 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 15.627.243.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 270284، وإجمالي إصابات 24.684.077.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220384 وإجمالي إصابات 2.380.690.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127941، وإجمالي إصابات 4.466.589.

وسادساً إيطاليا بإجمالي وفيات 124156 وإجمالي إصابات 4.159.122.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113927، وإجمالي إصابات 4.883.734.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107777، وإجمالي إصابات 5.939.019.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86116، وإجمالي إصابات 3.602.939.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 81300، وإجمالي إصابات 3.118.426.