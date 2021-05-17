ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0%مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 9ر32 مليون حالة، حتى الساعة 0336 بتوقيت نيويورك، بينما بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 585 ألفا و940.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 77ر3 مليون حالة، ولم يطرأ تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 3ر0% في عدد حالات الإصابة من نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى195179.

وسجلت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات في الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 54 شخصا.