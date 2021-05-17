الجيش الإسرائيلي: 54 مقاتلة هاجمت 35 هدفاً خلال 20 دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 9:52 صباحًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه أطلق 110 صواريخ على 35 هدفا في غزة خلال 20 دقيقة، مستخدما 54 طائرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 54 مقاتلة هاجمت 35 هدفا عسكريا وأنفاقا بطول 15 كيلومترا بشمال قطاع غزة، في إطار حملة واسعة النطاق لتدمير البنية التحتية لحركة “حماس” في القطاع.

كذلك أعلن الجيش الإسرئيلي أن الغارات استهدفت منازل لقادة “حماس” ومخازن أسلحة في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي حتى الآن في استشهاد 218 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5600 آخرين، وذلك بحسب RT