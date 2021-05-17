شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 3232 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 3232حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الوباء 880 ألفا و362 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفا و617 حالة بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس. كما تعافى 3754مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 792 ألفا و522 .