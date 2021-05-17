العراق يفكك خلية إرهابية لزرع العبوات الناسفة في ديالى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تفكيك خلية إرهابية لزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى، واعتقال أفرادها.



جاء ذلك وفق نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية دون مزيد من التفاصيل.

ويشن الأمن العراقي عمليات نوعية مكثفة ضد العناصر والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.