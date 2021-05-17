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باكستان: 3232 حالة إصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد-(د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم الإثنين تسجيل 3232حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الوباء 880 ألفا و362 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفا و617 حالة بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 3754مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 792 ألفا و522 .

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 68 ألفا و223 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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