ألمانيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-(د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الإثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5 آلاف و412 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 6 آلاف و922 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والإثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 64 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 54 حالة وفاة جديدة يوم الإثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الإثنين 1ر83 إصابة (نفس المعدل أمس الأحد). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و598 ألفا و846 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 86 ألفا و160 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و300 ألف و700 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 82ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 82 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس .معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا​