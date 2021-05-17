غزة تعيش على ضوء القصف بعد انقطاع الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:45 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أدى القصف الإسرائيلي على غزة، ليل الأحد، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من القطاع، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وشنت إسرائيل على مدار الساعات القليلة الماضية، غارات مكثفة على غزة، استهدفت محيط مجمع “أنصار” الأمني وطرقات وأراضي زراعية غربي المدينة، مع دخول العمليات العسكرية الإسرائيلية أسبوعها الثاني.

كما استهدفت الغارات مواقع وطرقات في حي المقوسي شمالي غزة، ومنزلا سبق إنذار سكانه قرب مستشفى الشفاء.

والسبت أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن خطوط الجهد العالي التي تزود غزة بالكهرباء تضررت، من جراء الصواريخ التي أطلقت من القطاع، وذكر بيان أن 5 من الخطوط العشرة تضررت، وأن الشركة لا تستطيع إصلاحها لعدم إمكانية الوصول إلى المنطقة، والمصدر الآخر الوحيد للكهرباء في غزة، إلى جانب الطاقة التي توفرها إسرائيل، محطة توليد الكهرباء التي تعمل جزئيا بسبب نقص الوقود، ولطالما كان انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات في الأقل حدثا يوميا في غزة، ومع عدم عمل محطة الطاقة بقدرة منتظمة زاد انقطاع التيار الكهربائي إلى 12 وأحيانا 15 ساعة يوميا مؤخرا، ومع أحدث أضرار لخطوط الكهرباء، من المتوقع حدوث مزيد من الانقطاعات، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.