- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 585994 32996953
الهند 270284 24684077
البرازيل 434715 15586534
فرنسا 107616 5877787
تركيا 44537 5106862
روسيا 255345 4940245
المملكة المتحدة 127679 4450777
إيطاليا 124156 4159122
إسبانيا 79339 3604799
ألمانيا 86110 3595204.