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تعرف على إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                         585994                                   32996953

 

الهند                                        270284                                   24684077

 

البرازيل                                  434715                                   15586534

 

فرنسا                                    107616                                    5877787

 

تركيا                                       44537                                    5106862

 

روسيا                                 255345                                      4940245

 

المملكة المتحدة                     127679                                  4450777

 

إيطاليا                                 124156                                  4159122

 

إسبانيا                              79339                                      3604799

 

ألمانيا                               86110                                       3595204.

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