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غارات مكثفة للطيران الإسرائيلي على غزة ومواقع شمالي القطاع

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، هجمات مكثفة على مدينة غزة ومواقع شمالي القطاع.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: "تشن طائرات مقاتلة الآن هجمات مكثفة على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة".

 

من جهتها، قالت مصادر في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي بدأ واحدة من أكبر هجماته الجوية على عشرات المواقع في قطاع غزة.

 

وأشارت إلى تصاعد سحب الدخان من مناطق مختلفة في القطاع نتيجة القصف العنيف.

 

وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين الماضي في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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