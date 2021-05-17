إسرائيل تعلن استهدف 15 كيلومترًا من أنفاق حماس بـ110 صواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصلت خلال ساعات الليل عمليات القصف الإسرائيلي لأهداف في قطاع غزة بمقابل إطلاق فلسطينيين قذائف صاروخية على قطاع غزة.

ولكن خلافا للأيام السبع الماضية منذ بدء عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية فإنه لم يتم الإعلان عن سقوط قتلى جدد في قطاع غزة، فيما لم تسجل إصابات بشرية أو مادية في إسرائيل.

وفيما كانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كثيفة فإن الهجمات الصاروخية الفلسطينية اقتصرت على التجمعات الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "في الساعات الأخيرة أغارت مقاتلات حربية على تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة والتي استخدمت كبنية عدائية وفي بعضها تواجدت مخازن أسلحة".

وأضاف: "من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة بيت حانون وقائد سرية بيت حانون وقائد سرية في مدينة غزة وقائد سرية في مخيم الشاطئ".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "كما تم استهداف إدارة القتال في منزل مسؤول الاستخبارات العسكرية في حماس في الشجاعية".

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "في ساعات الليلة تم استهداف المرحلة الثالثة من مشروع المترو لأنفاق حماس وذلك من خلال ضرب نحو 35 هدفًا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة واستخدام نحو 110 صواريخ دقيقة لاستهداف نحو 15 كلم من الأنفاق".

وأضاف: "تأتي هذه الغارة في إطار المعركة لتوجيه ضربة ملموسة لقدرات المنظمات تحت الأرض".