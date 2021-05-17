تعرف على إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 585994 32996953

الهند 270284 24684077

البرازيل 434715 15586534

فرنسا 107616 5877787

تركيا 44537 5106862

روسيا 255345 4940245

المملكة المتحدة 127679 4450777

إيطاليا 124156 4159122

إسبانيا 79339 3604799

ألمانيا 86110 3595204.