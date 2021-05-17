10 قتلى في هجمات إرهابية شرق الكونغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل عشرة مدنيين على الأقلّ، شرق الكونغو الديمقراطية، في هجمات شنّها مسلّحون من "تحالف القوى الديمقراطية" (مليشيا أوغندية الأصل).



وقالت منظمة "كيفو سيكيوريتي تراكر"، في حسابها على موقع تويتر، إنّ "عشرة مدنيين على الأقلّ قتلوا الأربعاء 12 مايو/أيار في قريتي نغاكا ومانغوندو بالقرب من بلدة مامباسا بمقاطعة إيتوري".

وأضافت المنظّمة التي توثّق أعمال العنف والهجمات التي تشنّها الجماعات المسلّحة في شرق الكونغو الديموقراطية أنّ "المصادر المحليّة تشتبه بأنّ الهجمات شنّها تحالف القوى الديمقراطية، ربّما بالتحالف مع جماعة محليّة".

بدوره، قال المسؤول الإداري في مامباسا، إدريس كوما كوكوديلا، لوكالة فرانس برس، الأحد، إنّه تمّ العثور على 15 جثّة في المنطقة السبت.

وأضاف: "عثر الشباب يوم السبت على 10 جثّث متحلّلة بالقرب من قرية نغاكا".

وتابع: "لقد قتلوا على الأرجح في هجمات وقعت يومي الخميس والجمعة في هذه القرية وكذلك في قريتي لوكايا وماكومو المجاورتين".

وأوضح المسؤول الإداري أنّ الصليب الأحمر دفن الجثث، مشيراً إلى أنّ السلطات تحمّل "تحالف القوى الديمقراطية" المسؤولية عن هذه الهجمات.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قُتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتّهمت السلطات مليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها.

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي تنظيم مسلّح نواته متمرّدون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة واعتبرتهم الولايات المتّحدة مؤخّراً "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم داعش.