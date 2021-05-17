جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا جويًا ومدفعيًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قصفًا جويًا ومدفعيًا على مناطق متفرقة في غزة بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له.



يأتي ذلك وسط دعوات دولية متزايدة إلى وقف إطلاق النار في القتال الذي دخل اليوم الإثنين أسبوعه الثاني دون نهاية له تلوح في الأفق.

ومنذ الإثنين الماضي، تتواصل الحلقة الأحدث من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي ردا على الرشقات الصاروخية التي تنطلق من القطاع.

توتر انطلقت شرارته إثر مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.