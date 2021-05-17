روسيا اليوم : غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسل روسيا اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قطاع غزة، فجر الاثنين، بعد نحو ساعتين من الهدوء النسبي.

واستهدفت الغارات مفترقات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية غرب مدينة غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو تنفذ حاليا هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة".

وسُمع دوي انفجارات كبيرة في كل أنحاء القطاع نتيجة للغارات.

وقال شهود عيان إن استهدافات الطائرات الإسرائيلية طالت مواقع من جنوب قطاع غزة وحتى شماله.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.