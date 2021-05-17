معلومات عن الصاروخ الأميركي "الشارد"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة "روكيت لاب"، المتخصة فى مجال العلوم الفضائية، عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه.

يأتي ذلك بعد أيام من سقوط الصاروخ الصيني الشارد، الذي حبس أنفاس العالم لأيام في البحر.

وهذه أبرز المعلومات عن الصاروخ الأميركي "الشارد":

1- هو صاروخ الكتروني عائد لشركة "روكيت لاب" الأميركية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية.

2- كان الصاروخ يحمل قمرين صناعيين لرصد الأرض وهما لشركة "بلاي – سكاي".

3- يبلغ ارتفاعه 6 طوابق تقريباً.

4- تم إطلاقه من شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا في تمام الساعة 7.11 صباح يوم السبت.

5- وزن صاروخ الشركة الأميركية 500 كيلوغراماً، بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طناً.

6- الشركة قالت أنه سيتم استعادة الصّاروخ كما هو مخطط له وأن الأمر برمته لا يحتاج لأي قلق.