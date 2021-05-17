الصين ترصد أعلى حصيلة لكورونا منذ 6 أسابيع

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن الصين سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد ارتفاعاً من 18 حالة في اليوم السابق، ومسجلة أكبر زيادة يومية في أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت اللجنة في بيان أن خمساً من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وعدد الحالات الجديدة المؤكدة هو الأعلى منذ تسجيل 26 حالة في الثاني من أبريل.

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولاً من 19 إصابة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90872 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.