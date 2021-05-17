الأزمات الأقتصادية بتركيا..  تقرير يكشف أن الليرة تبلغ أدنى مستوياتها

نزلت الليرة التركية حوالي 0.8 بالمئة مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العامن وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ تغيير إدارة البنك المركزي بسبب قلق المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأكثر تشاؤمًا والضغوط التضخمية.

وكانت الليرة قد تراجعت قبل ذلك 0.6 بالمئة إلى 8.31 للدولار حيث وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.58 لكل دولار في أوائل نوفمبر، قبل وصول إقبال مباشرة.

وفي سياق متصل قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن المركز الضعيف للبنك المركزي التركي من حيث الاحتياطيات والحوكمة سيؤثر على وصول البنوك التركية إلى الأسواق.

يذكر أن الاقتصاد التركي يعاني في عهد أردوغان بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها.