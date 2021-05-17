شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئيس الفلسطيني» يؤكد ضرورة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، اتصالاَ هاتفياً، من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية, أطلع الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال رئيس الوزراء الهولندي، على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، والتصعيد الإسرائيلي الوحشي في قطاع غزة الذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته، والذي يجب أن يتوقف فوراً.

وأكد ضرورة التحرك هولندا والاتحاد الأوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي في كل مكان، والبدء بحل سياسي ينهي الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ويخلق الأمل ويجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة.