شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. أسر 8 جنود من الجيش ومحاولات لإطلاق سراحهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، إن ثمانية جنود فنزويليين تعرضوا للأسر في قتال مع جماعات كولومبية.

وأضاف الوزير في بيان يوم السبت، أن هناك إشارة على أنهم أحياء صدرت منهم في 9 أيار/مايو، فيما تم إجراء اتصالات لتأمين إطلاق سراح الجنود، وتجري مناقشة دور الوساطة مع الصليب الأحمر.

يشار إلى أنه منذ أذار/مارس الماضي اندلع قتال بين الجيش الفنزويلي، وجماعات مسلحة من كولومبيا في المنطقة الحدودية بين الدولتين.

وتحدث بادرينو في البيان الذي تلاه على التلفزيون الحكومي عن أن الخطف نفذه مجرمون مسلحون من كولومبيا، موضحا إنهم كانوا يستفيدون من تقاعس كولومبيا.

ولم يدل وزير الدفاع، بمزيد من التفاصيل حول هوية الخاطفين، لكنه دعاهم إلى الحفاظ على أرواح الجنود المختطفين وسلامتهم الجسدية.

وبحسب وسائل إعلام فنزويلية، فقد تم أسر الجنود في 23 نيسان/أبريل الماضي.