شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 25 إصابة جديدة بكورونا بينهم 20 من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن الصين سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد ارتفاعا من 18 حالة في اليوم السابق، ومسجلة أكبر زيادة يومية في أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت اللجنة في بيان، أن خمسا من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات واردة من الخارج، موضحة أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة هو الأعلى منذ تسجيل 26 حالة في الثاني من أبريل نيسان.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 19 إصابة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90872، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.