إسرائيل تعلن قصف 9 مقار لحماس بينها منازل استُخدمت كمخازن أسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن سلاح الجو قصف 9 مقار لحركة حماس بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن بينها منازل قادة تشكيلات ميدانية استُخدمت كمخازن للأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: "تشن طائرات مقاتلة الآن هجمات مكثفة على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة".

من جهتها، قالت مصادر في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي بدأ واحدة من أكبر هجماته الجوية على عشرات المواقع في قطاع غزة.

وأشارت إلى تصاعد سحب الدخان من مناطق مختلفة في القطاع نتيجة القصف العنيف.



ومنذ الإثنين الماضي، تتواصل الحلقة الأحدث من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي ردا على الرشقات الصاروخية التي تنطلق من القطاع.

توتر انطلقت شرارته إثر مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.