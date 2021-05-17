عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدامات في مونتريال بين مؤيدين للفلسطينيين ومناصرين لإسرائيل

الإثنين 17 مايو 2021

الخليج 365

استخدمت الشرطة الكندية الغاز المسيل للدموع الأحد، إثر صدامات دارت في مونتريال بين متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين للإسرائيليين.



وكان مئات المتظاهرين تجّمعوا في ساحة بوسط مونتريال رافعين الأعلام الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل.

لكنّ التظاهرة كانت على مقربة من متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين، ما أجّج التوتّر بين المجموعتين ودفع شرطة مدينة مونتريال إلى إعلان أنّ التظاهرة ”غير قانونية“.

وتدخّلت فرق من شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري المجموعتين وتفريقهم، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وعلى مدى ساعات تعقّبت الشرطة أعداداً من المتظاهرين المؤيّدين للفلسطينيين الذين تفرّقوا ثم عادوا للتجمّع في وسط المدينة في شوارع تضمّ أسواقاً مزدحمة بالمارّة.

وكان آلاف من المتظاهرين المؤيّدين للفلسطينيين تجمّعوا السبت في الموقع نفسه للتنديد بالقمع الإسرائيلي وبـ“جرائم حرب“ ترتكبها إسرائيل في غزة.

والسبت نُظّمت تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين في مدن كندية عدة بينها تورونتو وأوتاوا وفانكوفر.