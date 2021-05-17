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الرئيس التشيكي ينتقد قرار روسيا بعد تصنيف بلاده بغير الصديقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - براغ-(د ب أ):

انتقد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان قرار روسيا بتصنيف بلاده على قائمة جديدة لما يسمى بالدول الأجنبية غير الصديقة.

وقال الرئيس البالغ من العمر 76 عاما لمحطة فريكفانس 1 الإذاعية أمس الأحد "الجانب الروسي يرتكب حماقة لأنه من الخطأ تحويل الأصدقاء السابقين إلى أعداء".

وقال إذا لم تكن الصداقة ممكنة، فينبغي استعادة "العلاقات الصحيحة على الأقل".

وبموجب قرار موسكو، يحق للجمهورية التشيكية توظيف 19 مواطنًا روسيًا فقط في سفارتها في روسيا.

وهذا له عواقب ملموسة للغاية: فاعتبارا من يونيو وصاعدا، سيتوقف تشغيل الفنادق والمطاعم بالمركز الثقافي التشيكي في موسكو.

وتم بناء مجمع المباني الكبير في وسط مدينة موسكو في عام 1986 وهو بمثابة قاعدة لرجال الأعمال والمصدرين.

وألقت جمهورية التشيك باللوم على أجهزة المخابرات الروسية في وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة في شرق البلاد في عام 2014. ونفت موسكو حينها جميع تلك الاتهامات. ونتيجة لذلك، قام كلا الجانبين بطرد دبلوماسيين.

يشار إلى أن جمهورية التشيك والولايات المتحدة فقط هما المُدرجتان على القائمة الجديدة لـ "الدول الأجنبية غير الصديقة".​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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