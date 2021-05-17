شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يفضح نوايا الحوثي: «يتاجرون بالقضية الفلسطينية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين, محذراً في الوقت نفسه السكان في مناطق سيطرة المتمردين من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل الذي تمارسه المليشيا.

وقال الوزير الأرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن المليشيا المتمردة تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للأموال لتمويل الجهود الحربي، والزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني.

وأكد الارياني أن ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والاخفاء القسري.