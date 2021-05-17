المنفي يبحث مع أعيان شرق ليبيا "المصالحة ورأب الصدع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشاورات عديدة يجريها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة لم الشمل.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي فإن المنفي التقى، الأحد، بمدينة طبرق (شرق) أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ شرق ليبيا.





وبحث أعضاء الهيئة دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة واطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية.

كما أكد المنفي على سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، شاكراً حرصهم على لم الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع.

دور الشباب

وفي السياق ذاته، التقى رئيس المجلس الرئاسي وفدا من شباب قبيلة العبيدات.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.

كما أشار المنفي إلى إيعازه لرئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وبعض الوزراء لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم.





وأكد وفد شباب قبيلة العبيدات في نهاية مقابلتهم على دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية.

وتأتي زيارات وفد المنطقة الشرقية الليبية في إطار دعم المصالحة الوطنية وبحث معاونة الحكومة ولجنة 5+5، في تثبيت وقف إطلاق النار، بحسب مصادر ”الخليج 365” في طرابلس.

كما دعا الوفد إلى التنفيذ الكامل لكل الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة بين الليبيين، وأولها تنفيذ وقف إطلاق النار وإخراج كافة المرتزقة وفتح الطريق الساحلي، وإعادة عمل المؤسسات والشركات المتوقفة في الشرق.

وأكد وفد المنطقة الشرقية على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة، كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مجلس الوزراء لمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.