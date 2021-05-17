غموض يكتنف مصير 8 جنود بفنزويلا.. قتلوا أم أسروا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غموض يكتنف مصير 8 جنود بفنزويلا، فقبل أسبوعين أعلن الجيش مقتلهم في معارك مع مجموعات كولومبية مسلحة على الحدود، قبل أن يكشف مسؤول أنهم أحياء لكنهم وقعوا بالأسر.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، في بيان، إن "الجنود تعرضوا للأسر".



وأوضح أن هناك إشارة على أنهم أحياء صدرت منهم في 9 مايو/أيار الجاري.

وأشار إلى أنه تم إجراء اتصالات لتأمين إطلاق سراح الجنود. وتجري مناقشة دور الوساطة مع الصليب الأحمر.



يشار إلى أنه منذ مارس/آذار الماضي، اندلع قتال بين الجيش الفنزويلي وجماعات مسلحة من كولومبيا في المنطقة الحدودية بين الدولتين.

وتحدث بادرينو في البيان الذي تلاه على التلفزيون الحكومي عن أن الخطف نفذه مجرمون مسلحون من كولومبيا. وقال إنهم كانوا يستفيدون من تقاعس كولومبيا.

ولم يدل وزير الدفاع بمزيد من التفاصيل حول هوية الخاطفين، لكنه دعاهم إلى الحفاظ على أرواح الجنود المختطفين وسلامتهم الجسدية.

وتداولت وسائل الإعلام تسجيل فيديو لخمسة رجال يعتقد أنهم من الجنود الثمانية. ويزعم فيه أحد الرجال أنهم في أيدي مقاتلي حركة "فارك" الكولومبية اليسارية.

وبحسب وسائل إعلام فنزويلية، فقد تم أسر الجنود في 23 أبريل/نيسان الماضي.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلن الجيش الفنزويلي مقتل 8 من جنوده في معارك مع مجموعات كولومبية مسلحة غير نظامية.

ونشرت وزارة الدفاع الفنزويلية آنذاك بيانا يتضمن أسماء الجنود الثمانية الذين قتلوا "في القتال" من دون ذكر تفاصيل.

والعلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وكولومبيا اللتين تفصل بينهما حدود طولها 2200 كيلومتر مقطوعة منذ أن اعترفت بوغوتا بالمعارض خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 2019.