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آلاف السعوديين يغادرون المملكة بعد 16 شهرا من تعليق السفر بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

بدأ اليوم الإثنين آلاف السعوديين السفر إلى خارج المملكة بعد حوالي 16 شهرا من تعليق السفر بسبب جائحة .

وكانت وزارة الداخلية ، أعلنت في مايو الجاري، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من الساعة 1:00 صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي (2200 الأحد بتوقيت جرينتش) للسعوديين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما سمحت السلطات السعودية للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ووفقا لتقارير محلية، فإن دول الإمارات والبحرين ومصر وكذلك إندونيسيا وجورجيا وأوكرانيا، ستكون من أكثر الخيارات التي سيتوجه لها السعوديون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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