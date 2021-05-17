محمد الفلاح - بايدن: نسعى لتحقيق تهدئة دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الإثنين 17 مايو 2021

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة، مؤكدا على أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.



وأضاف، في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر: "نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة".

وعلى مدار الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد والعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين الماضي في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.