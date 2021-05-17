شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الصحية في أيرلندا تتعرض لهجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الأيرلندية، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني في الوقت الذي تكافح فيه الخدمات الصحية في البلاد مع يوم ثالث من التعطيل بعد أن تسبب قراصنة في إغلاق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها.

وأكدت وزارة الصحة أمس الأحد، أنها تعرضت أيضًا يوم الخميس لهجوم برمجيات الفدية، على غرار الهجوم الذي استهدف إدارة الخدمات الصحية، التي تدير النظام الصحي الوطني في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث قوله في رسالة نصية: "تعمل الوزارة للرد على هذا الحادث منذ يوم الخميس وتواصل العمل عن كثب مع السلطات". وأشار إلى أن الإدارة تركز على حماية بياناتها.

وجاءت أنباء الهجوم الإضافي في الوقت الذي يواجه فيه الأشخاص مواعيد ملغاة وتأخيرات في بعض الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الصحية. وقالت الإدارة أن تقديم اللقاحات والاختبارات الفيروسات مستمرة، ولكن قد يكون هناك تأخير في الحصول على النتائج. كما تتواصل عملية تتبع المخالطين، إلا أنها قد تستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

ولم تتمكن أيرلندا من نشر بيانات عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ الخميس الماضي.