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المقاتلات الحربية الإسرائيلية تشن سلسة غارات عنيفة على غزة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية ليل الاحد سلسة غارات عنيفة على عدة مواقع في قطاع غزة.

وذكر عدد من شهود العيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القصف استهدف موقع (أنصار) الحكومي غرب مدينة غزة وموقع آخر شمال المدينة إضافة الى عدد من الشوارع الرئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي وغير ذلك.
وسمع دوي عشرات الانفجارات في كافة أنحاء مدينة غزة وسط حالة من الخوف والرعب بين الفلسطينيين.
يشار الى انه منذ بدء العدوان الاسرائيلي يوم الاثنين الماضي تم اخلاء كافة المقار الأمنية والشرطية تحسبا لاستهدافها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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