عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارات إسرائيلية مكثفة على غزة واستهداف مقر الاستخبارات العسكرية

الإثنين 17 مايو 2021

الخليج 365

شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، هجمات مكثفة على مدينة غزة ومواقع شمالي القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: "تشن طائرات مقاتلة الآن هجمات مكثفة على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة".

من جهتها، قالت مصادر في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي بدأ واحدة من أكبر هجماته الجوية على عشرات المواقع في قطاع غزة.

وأشارت إلى تصاعد سحب الدخان من مناطق مختلفة في القطاع نتيجة القصف العنيف.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استهداف مجمع للاستخبارات العسكرية تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال في بيان: "في جهد مشترك من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع في السايبر في شعبة المخابرات والقوات الجوية، تم استهداف موقع الاستخبارات العسكرية لمنظمة حماس".

وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين الماضي في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.