شكرا لقرائتكم شاهد انهيار مدرج في كنيس يهودي قرب القدس ومصرع شخصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انهار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة "جفعات زئيف" الواقعة إلى الغرب من القدس المحتلة اليوم الأحد، وفقا لما ذكرت السلطات الصحية الإسرائيلية في بيان ورد فيه أن 60 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح ورضوض متنوعة.

وقالت صحيفة إسرائيلية في وقت لاحق إن الحادث أسفر عن مصرع شخصين.

وصورت كاميرا للمراقبة داخل الكنيس المدرج وهو ينهار بمن كان عليه، وسريعا انتشر فيديو للحادث تداوله إسرائيليون وغيرهم عبر مواقع التواصل. فيما صدر عن هيئة البث الإسرائيلية أن 10 من المصابين حالتهم "حرجة جدا"، وأن "الجيش الإسرائيلي يتدخل ويساعد بالطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان.