شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدحر تسللاً للميليشيات على جبهة الصفراء في صعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أفشلت قوات الجيش اليمني أمس الأحد، هجوماً ومحاولة تسلل لمليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في مديرية الصفراء محافظة صعدة(شمال اليمن).

وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي لوكالة «سبأ» اليمنية للأنباء أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية في «مربع حصن حماد» ضد مليشيات الانقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذتها عناصر من الميليشيات، وأوضح أن مدفعية تحالف دعم الشرعية كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.

وعلى جبهة الضالع، أوقعت مواجهات بين القوات المشتركة والمليشيات الانقلابية 16 قتيلاً في صفوف المليشيات، وقال مصدر عسكري يمني لوكالة «سبوتنيك» إن مسلحين من عناصر المليشيات نفذوا هجوماً على مواقع للقوات المشتركة في قطاع بَتَار - صُبيرة شمال غربي الضَالِع، دارت على إثره مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة استمرت لأكثر من ساعة.

وأضاف المصدر العسكري اليمني أن القوات المشتركة تمكنت من تصفية الهجوم وكبدت المهاجمين خسائر في الارواح والمعدات وطاردت العناصر المتبقية، وتأتي المواجهات بعد أسبوعين من سيطرة القوات المشتركة، مطلع مايو الجاري على سوق منطقة الفَاخِر وقرية ومفرق بيت الشرجي وشعب الماء وتلال النبيجة والبطحاء شمال حَبِيل العَبدي ومواقع أخرى غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع.

وأعلنت القوات اليمنية المشتركة إسقاط طائرة مُسيّرة للمليشيات في محافظة الحديدة؛ غربي اليمن، وقال بيان حكومي إن قوات الجيش «تمكنت من تدمير طائرة مُسيّرة للحوثيين، استهدفت مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة؛ بعد رصدها بدقة»، ومساء مس الأول السبت، أعلن الجيش اليمني نجاح قواته في إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب، شرقي ليمن، وذكر الجيش في بيان، أن دفاعات قواته ورجال القبائل المرابطة أسقطت الطائرة المسيرة للمليشيات في الجبهات الشمالية الغربية من المحافظة.

على صعيد متصل، أكدت القوات اليمنية المشتركة، في بيان، أن مدنياً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 5 آخرون في حصيلة أولية في هجوم طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثي على سوق بلدة الطائف الشعبية، وأوضح البيان أن الفرق الطبية تدخلت في نقل الضحايا إلى مستشفى «الدريهمي» الريفي لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى «الخوخة»، وأشار إلى أن جميع الضحايا كانوا من عمال أحد المطاعم في السوق الشعبية، وسقطت الطائرة بجوارهم.