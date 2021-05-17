«أبو العرب.. وحاضن العرب».. كيف وصف الفلسطينيون الرئيس السيسي بعد فتح معبر رفح ؟

الشارقة - اميمة ياسر - «دائمًا ما يكون الشعب المصر في صف القضية الفلسطينية، وهو من الشعوب التي تعلم قيمة القضية الفلسطينية وتدعمها بشكل دائم ومتواصل».. بهذه الكلمات وجه الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني الشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، ملقبينه بـ«أبو العرب»، وأنه حاضن العرب، ومصر الدولة الوحيدة التي تحافظ على الوطن العربى.

وعرضت شاشة «إكسترا نيوز»، لقطات خاصة من معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، حيث أعرب الكثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني عن خالص شكرهم للدولة المصرية قيادة وشعبًا، بسبب الموقف المصري معهم ووقفه بجانب الشعب الفلسطيني.

توجه عدد من المواطنين الفلسطنيين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك على قراره بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى على منازلهم. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وقال أحد المواطنين الفلسطينين، إنه يشكر الشعب المصري والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ«أبو العرب»، «أبو العرب ربنا يديله الصحة ويزيده قوة إن شاء الله، وهو أبو العرب، ولولا السيسي كانت العرب كلها تفككت، إخوانا المصريين محافظين على الوطن العربي».

وقالت إحدى الفلسطينيات: «بشكر الشعب المصري والسياسة المصرية إنها وقفت جبننا، وفتحت المعبر عشان تطلعنا من اللي إحنا فيه، الدولة المصرية على قد ما تقدر بتقدم مساعدة حتى اليوم كانوا مقدمين عدد محدد من المسافرين، لما شافوا الصالة الفلسطينية مليانة مسافرين، والناس عاوزه تطلع من فلسطين سهلوا الموضوع وزودا العدد وضغطوا حالهم».

واستكملت: «الشعب المصري دائما واقف جنبنا ودائما معانا، إحنا أهل واحد وشعب واحد وأسرة واحدة، والله يبعد الناس اللي بتسبب مشاكل بينا وبين الشعب المصري، وإحنا بنتشكر الشعب المصري جدًا والسياسة المصرية اللي وقفت جنبنا، وشكرا جدا يا مصر».

وفي سياق متصل، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت المستشفيات المصرية استقبال الجرحى الفلسطينيين، بعدما أعلنت مصر فتح معبر رفح لاستقبال ضحايا الهجمات الإسرائيلية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة إن أول دفعة من الجرحى الذين نُقلوا للعلاج في مصر عبر معبر رفح، تم تصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوجيههم إلى مستشفيات شمال سيناء، عبر سيارات إسعاف مجهزة بمسعفين ومستلزمات طبية للتعامل مع الحالات الحرجة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

من جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن تجهيز الشحنة الثانية من التجهيزات الطبية والإغاثية التي سيتم تقديمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت الهلال الأحمر المصري في بيان لها أن الشحنة شملت أطنانا من المستلزمات والمستهلكات الطبية وحقائب النظافة الشخصية.