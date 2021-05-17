العاهل الأردني: اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمّان)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، أن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حالياً، لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي أدى إلى أسوأ عنف بين إسرائيل والفلسطينيين خلال سنوات.

ولم يدل الملك عبدالله بمزيد من التفاصيل حول الجهود الدبلوماسية في النبأ الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال مسؤولون في الحكومة الأردنية: إن المملكة تقود حملة دبلوماسية مع حلفائها الأوروبيين والأميركيين للضغط على إسرائيل، لإنهاء قصفها الجوي والمدفعي على غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين الماضي.

من جانبه، حمّل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار ومعاناة.

إلى ذلك، أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية حسين الشبلي، عن إقامة جسر جوي إغاثي أردني إلى فلسطين، تنفيذاً لأوامر الملك عبدالله الثاني، حيث وصلت أولى الطائرات التي تحمل مواد إغاثية إلى فلسطين.

وأشار الشبلي إلى بدء الاستعدادات لتجهيز القوافل التي ستستمر تباعاً إلى أن تحقق غايتها للأهل في فلسطين. وتطرق إلى أن «الهيئة» على تواصل مع السلطات الصحية الفلسطينية لمعرفة حاجتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك، فيما أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن السفارة الأردنية في تل أبيب تتواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عن أردنيين اعتقلتهما أثناء اجتياز الحدود، أمس الأول، إلى الأراضي الفلسطينية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت اعتقال شخصين مسلحين بالسكاكين، قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن، وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

إلى ذلك، استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرتين من المساعدات الإنسانية من المملكة المغربية لصالح الفلسطينيين، بحضور السفير المغربي في الأردن، محمد خالد الناصري ونائبه خليفة الشيب.

وتحمل الطائرتان مواد طبية وإغاثية، سيتم تجهيزها على شكل قوافل برية لإيصالها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: «تقدر حمولة الطائرتين بـ35 طناً من المواد الإغاثية والطبية».