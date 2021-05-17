وفاة 2 وإصابة العشرات بانهيار مدرجات كنيس قرب القدس

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أمس، أن اثنين على الأقل من المصلين اليهود توفياً، وأصيب أكثر من مئة، عندما انهار مدرج للمقاعد في كنيس مكتظ في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة.

وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد «شافوعوت» اليهودي في هذا الكنيس، عندما انهارت المدرجات تحت أقدامهم.

وقال متحدث باسم أجهزة الإسعاف: «إن المنشأة كانت قيد البناء». وأورد قائد شرطة القدس دورون تورغيمان من المكان: «الصلاة كانت محظورة في هذا المبنى». وقال رئيس بلدية المنطقة ومسؤول كبير في إدارة الإطفاء وضباط الشرطة: إن الاحتفال مضى قدماً، رغم عدم وجود تصريح، ورغم تحذيرات رسمية من أن منطقة البناية غير آمنة.

وقال تورغيمان في تصريحات بثها التلفزيون: «مرة أخرى يتم استدعاؤنا لحادث آخر بسبب الإهمال وانعدام المسؤولية.. ستكون هناك اعتقالات».

وأظهرت مشاهد أولى بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الرجال متجمعين في عمق الكنيس، وهم يؤدون الصلاة، قبل أن تنهار المدرجات في لحظات، وتقذف الموجودين على الأرض.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل أسفر عن وفاة 45 بينهم أطفال، خلال مراسم حج كان يشارك فيها آلاف اليهود المتدينين على جبل ميرون «الجرمق»، في شمال إسرائيل. ويطرح الحادث مزيداً من التساؤلات بشأن إجراءات السلامة في الاحتفالات الدينية الكبرى.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: إن نحو 650 مصلياً كانوا داخل الكنيس وقت الحادث.