العراق يجري مباحثات مع «الجوار» لضمان حصته المائية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية وجود تنسيق دبلوماسي مع كل من إيران وتركيا وسوريا لضمان حصة العراق المائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي راضي: «إن وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني عقد اجتماعاً مهماً مع نظيره السوري عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لبحث موارد المياه وأضرار ندرتها بسبب الظروف المناخية».

وأضاف: «إن العراق ينسق مع سوريا بشأن التخزين الاستراتيجي في السدود، وتوزيع عائدات المياه، بشكل عادل، وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية».

وأشار إلى أن «قلة الأمطار والثلوج تسببت في نقص هائل في الموارد المائية، لكن العراق تعرض لأكبر قدر من الضرر من ندرة المياه».

وأكد أن اللقاءات ستتواصل «عبر جميع القنوات الدبلوماسية الرسمية مع الجانبين الإيراني والتركي، لضمان حصة العراق من مياه الأنهار المشتركة، ومواجهة أزمة المياه التي يعاني منها العراق خلال الفترة الحالية».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تدمير خمسة أوكار للإرهابيين بتسع ضربات جوية للتحالف الدولي في جبال حمرين.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه «بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات وجهود استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي تسع ضربات جوية على جبال حمرين، أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للإرهابيين».

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني، أمس، بمصرع وإصابة 6 أطفال خلال لهوهم بعبوة من مخلفات «داعش» في صلاح الدين.

وقال المصدر: «إن 3 أطفال لقوا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بجروح، خلال لعبهم بعبوة من مخلفات داعش في قرية المالحة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين».