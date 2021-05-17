مجزرة جديدة في "غزة" والفصائل تمطر إسرائيل بوابل صاروخي

المنامة - ياسر ابراهيم - أمطرت الفصائل الفلسطينية في غزة العمق الإسرائيلي بوابل من الصواريخ، وتسببت بتعطيل محطة بحريّة للغاز، بينما كثفت طائرات الاحتلال قصفها على المنازل، متسببة باستشهاد وإصابة العشرات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد أن 3 آلاف صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد قبل أسبوع، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت "القناة 11" الإسرائيلية أن لدى حركة حماس غواصات قادرة على حمل متفجرات زنتها 50 كيلوغراما، وذكرت مصادر أنه تم استهداف هذه الغواصات في أثناء محاولتها مهاجمة منصات الغاز الطبيعي بالمتوسط، حيث سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر الخبر.

ووفقا لقناة "كان" العبرية، توقف العمل بمحطة "تمار" للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بعد إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاهها، كما ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حماس استهدفت حقل غاز قبالة عسقلان بعشرات الصواريخ.

الجزيرة نت