حماس تعلن قصف مستوطنة "أوفاكيم" برشقة صاروخية والصافرات تدوي جنوب إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة حماس، مساء الأحد، قصف مستوطنة "أوفاكيم" غرب بئر السبع برشقة صاروخية.

وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في مستوطنة "نتيفوت" جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أطلقتا 3100 صاروخ من غزة في الأيام السبعة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي ، مساء الأحد، أنه: "هذا هو أعلى معدل إطلاق صاروخي يومي واجهته إسرائيل في تاريخ الدولة".



وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: أنه "منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء أطلق نحو 190 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل".



وأضاف، أنه: "سقط نحو 20 صاروخا داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها وفق سياسة الاعتراض".



وبالمقابل فأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه نفذ عشرات الغارات في داخل قطاع غزة اليوم الأحد.



وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين الماضي في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

