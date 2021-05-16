بالفيديو.. تدمير مسيَّرة حوثية محملة بقذائف في الحديدة

محمد الفلاح - بالفيديو.. تدمير مسيرة حوثية محملة بقذائف في الحديدة

الأحد 16 مايو 2021

أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إسقاط وتدمير طائرة مسيرة محملة بقذائف تابعة للميليشيا الحوثية، اليوم الأحد، وكانت المسيرة تستهدف مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة غربي اليمن.



ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الطائرة المسيرة الحوثية التي تم إسقاطها بعد رصدها بدقة وتوجيه ضربات مركزة أدت إلى تدميرها.

ويظهر الفيديو قاعدة حديدية قامت الميليشيا بتركيبها على الطائرة المسيرة لحمل قذائف وإطلاقها على المدنيين.

وكانت الميليشيا الحوثية قد استهدفت، في وقت سابق اليوم، سوقاً شعبية في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بقذائف أطلقتها من الطائرة المسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 مدنيين من عمال أحد المطاعم.

كما أسقطت دفاعات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شمال غرب مأرب.