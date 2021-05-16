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البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة

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محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة قائلاً إن "من غير المقبول إزهاق هذا العدد الكبير من أرواح الأبرياء خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أطفال".

 

وقال في عظة أسبوعية بساحة القديس بطرس "أدعو للتهدئة، وأن يوقف من هم مسؤولون ضجيج الأسلحة ويسلكون طريق السلام. "لقي الكثير من الأبرياء حتفهم، وهناك أطفال من بينهم أيضا. هذا مروع.. غير مقبول. موتهم علامة على أن (أناسا) لا يريدون بناء مستقبل، وإنما يدمرونه.. أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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