ملك الأردن: هناك جهود مكثفة لحماية أرواح الفلسطينيين

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، أن هناك "جهوداً واتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير وحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين وممتلكاتهم ".



وخلال لقائه مجموعة من أعضاء مجلس النواب، أشار الملك عبدالله الثاني إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً عربياً على مختلف المستويات إضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأكد الملك عبدالله أن موقف الأردنيين تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يتغير.