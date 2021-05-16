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مطلع يونيو.. الجزائر تفتح المنافذ الجوية والبرية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

قالت الرئاسة الجزائرية الأحد إنها ستعيد فتح المنافذ الجوية والبرية اعتباراً من أول يونيو (حزيران) لكن ستفرض إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس .

 

وذكرت في بيان عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون إن الحكومة ستسمح بخمس رحلات جوية فقط في اليوم من وإلى المطارات الجزائرية "مع الالتزام الكامل بالاحتياطات الصارمة".

 

وأضافت أنها ستعلن المزيد من التفاصيل خلال أسبوع.

 

وأغلقت الجزائر الحدود وأوقفت الرحلات الجوية في مارس (آذار) 2020 مع بداية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. لكن الرحلات الجوية الداخلية استؤنفت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

 

وسجلت الجزائر حتى الآن 125311 حالة إصابة بالفيروس منها 3374 وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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