شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: نقود حملة دبلوماسية لوقف التصعيد الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الأحد، إن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حاليا لوقف ما وصفه بالتصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي أدى إلى أسوأ عنف بين إسرائيل والفلسطينيين خلال سنوات.

وأضاف مسؤولون في الحكومة الأردنية، أن المملكة تقود حملة دبلوماسية مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين للضغط على إسرائيل لإنهاء قصفها الجوي والمدفعي على غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العاهل الأردني قوله "هناك جهود مكثفة واتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي".

وأضاف: "المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".