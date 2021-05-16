انت الان تتابع خبر مقتل ثلاثة عسكريين سوريين بقصف في أدلب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 عسكريين للجيش السوري جراء قصف شنه مسلحون على مواقعه في منطقة إدلب شمال غرب البلاد.
وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسندر كاربوف: "تعرضت مواقع للقوات الحكومية في الجانب الجنوبي الغربي بمنطقة إدلب لخفض التصعيد، لعمليات قصف من قبل مسلحين بقاذفات من العيار 122 ميليمترا وراجمات صواريخ من نوع زو-23".
وأفاد كاربوف بأن هذه الهجمات أدت إلى مقتل 3 عسكريين في الجيش السوري وإصابة 4 آخرين.
وأفاد كاربوف بأن هذه الهجمات أدت إلى مقتل 3 عسكريين في الجيش السوري وإصابة 4 آخرين.