انت الان تتابع خبر مقتل ثلاثة عسكريين سوريين بقصف في أدلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 عسكريين للجيش السوري جراء قصف شنه مسلحون على مواقعه في منطقة إدلب شمال غرب البلاد.